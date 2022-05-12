Гвардиола: "Де Брейне - ключевой игрок "Сити" в этой части сезона"

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Вулверхэмптоном» (5:1) в 33-м туре чемпионата Англии. Полузащитник Кевин де Брейне забил четыре мяча.

«Мы очень хорошо сыграли на этом стадионе, хотя все знают, как это сложно. Три очка, отдых, а затем игра с «Вест Хэмом». Последние два или три месяца де Брейне играл выдающимся образом особенно в премьер-лиге, а также в Лиге чемпионов. Он был нашим ключевым игроком в этой части сезона.

Дело не только в том, что он создает, в голах и во всем остальном. Он очень нам помогает. Я счастлив, потому что Кевин такой открытый и всегда думает о лучшем для команды, но этот сезон также является для него самым продуктивным», — цитирует BBC Гвардиолу.