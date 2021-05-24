Гвардиола подтвердил, что Агуэро близок к переходу в «Барселону»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал информацию о том, что форвард Серхио Агуэро близок к переходу в «Барселону».

«Может быть, я открою секрет, Агуэро близок к тому, чтобы заключить контракт с клубом моего сердца — с «Барселоной». Он будет играть вместе с лучшим игроком всех времен — Месси. Я почти уверен, что ему понравится. И, возможно, «Барселона» будет все сильнее и сильнее с ним на поле», — приводит слова Гвардиолы Goal.

32-летний аргентинец покинет «Манчестер Сити» по окончании текущего сезона и станет свободным агентом. Форвард выступает за клуб с 2011 года.

В составе «Манчестер Сити» Агуэро стал четырехкратным чемпионом Англии, победителем Кубка Англии, трехкратным обладателем Суперкубка Англии и пять раз выиграл Кубок английской лиги.