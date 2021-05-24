Клопп назвал невероятным выход «Ливерпуля» в Лигу чемпионов по итогам сезона

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после выхода в Лигу чемпионов по итогам сезона назвал невероятным выигранные бронзовые медали в АПЛ.

«Это невероятно. Это лучше, чем-то, о чем я мог мечтать. «Ливерпуль» хотел испытать эти ощущения, прочувствовать этот матч, оказаться в этой крутой атмосфере рядом с нашими фанатами

Завершить сезон на третьем месте — невероятно. Не могу в это поверить. Нужно отдать должное футболистам. Я не могу поверить в то, как всё сложилось в последние недели.

Сейчас у меня начинается отпуск. Складывается ощущение, что сезон длился два года. Через три недели я смогу приступить к предсезонной подготовке", — приводит слова Клоппа BBC Sports.

«Ливерпуль» после победы над «Кристал Пэлас» (2:0) с 69 очками занял третье место в турнирной таблице АПЛ. Мерсисайдцы гарантировали себе участие в групповом турнире Лиги чемпионов в сезоне-2021/22.

53-летний Клопп работает в «Ливерпуле» с 2015 года.