Гвардиола подшутил над инспектором дорожного движения: «Хочешь фото? За него придется заплатить!»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подшутил над инспектором дорожного движения.

21 августа испанец получил штраф за парковку в неположенном месте в Манчестере.

После решения проблемы инспектор дорожного движения попросил тренера о совместном фото.

«Хочешь фото? За него придется заплатить!» — пошутил Гвардиола.

После двух туров АПЛ «Сити» набрал 6 очков и расположился на 2-м месте в турнирной таблице.