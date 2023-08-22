Артета доволен игрой «Арсенала» против «Кристал Пэлас»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу над «Кристал Пэлас» (1:0) в матче второго тура АПЛ.

«Мне понравилось, как запасные футболисты вошли в игру. Они внесли свой вклад в эту победу. Мы идем только вперед. Хотим побеждать в дальнейшем. Для нас было важно провести сухой матч на выезде», — цитирует тренера пресс-служба лондонского клуба.

«Арсенал» набрал 6 очков и лидирует в турнирной таблице АПЛ вместе с «Брайтоном» и «Манчестер Сити». В следующем туре команда Микеля Артеты сыграет дома с «Фулхэмом» 26 августа.