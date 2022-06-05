Грилиш уверен в успехе «Манчестер Сити» с Эрлином Холанном

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш рассказал, что думает о новичке команды Эрлине Холанне, который будет играть в составе «горожан» с сезона-2022/23.

«Сити» заключил контракт с, возможно, лучшим форвардом мира. Уверен, он внесет свой вклад. Мы с нетерпением ждем предстоящего сезона. Уверен, мы с Холанном найдем контакт на поле. Думаю, у него будет отличное взаимопонимание с Де Брейне, Фоденом и Стерлингом», — цитирует Грилиша Mirror.

В прошедшем сезоне 21-летний Холанд играл в составе дортмундской «Боруссии». В 30 матчех бундеслиги он забил 29 голов и сделал 7 ассистов.