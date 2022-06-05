«Ливерпуль» включился в борьбу за нападающего «Лидса» Рафинью

«Ливерпуль» возобновил свой интерес к вингеру «Лидса» Рафинье, сообщает Daily Mirror.

Претендентом номер один на Рафинью, за которого «Лидс» надеется выручить до 60 миллионов фунтов стерлингов, считается «Барселона», однако каталонский клуб не сможет позволить себе бразильца, пока не продаст кого-нибудь из имеющихся игроков.

В «Ливерпуле» же 25-летнего бразильца хочет видеть главный тренер Юрген Клопп, который рассматривает его как потенциальную замену Садио Мане.

При этом вингер «Ливерпуля» Такуми Минамино, забивший 10 голов в 24 матчах завершившегося сезона, может стать разменной монетой в сделке по Рафинье.

В минувшем сезоне Рафинья провел 35 матчей за «Лидс», в которых забил 11 мячей и отдал 3 результативные передачи. Контракт бразильца с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.