Грилиш признал вину в двух случаях неосторожного вождения

Полузащитник «Астон Виллы» Джек Грилиш признался в двух случаях неосторожного вождения, сообщает Sky Sports.

Первый эпизод с участием капитана «Виллы» произошел 29 марта. Тогда он за рулем своего Range Rover стоимостью 80 000 фунтов повредил припаркованные автомобили. Это произошло через шесть дней после того, как в Великобритании ввели ограничения из-за пандемии коронавируса.

Также футболист признался в нарушении правил дорожного движения 18 октября недалеко от тренировочного комплекса «Астон Виллы». 25-летний капитан команды не явился в суд, заявление от его имени передал адвокат, представляющий интересы спортсмена.

До 15 декабря суд должен вынести вердикт по делу Грилиша. Его также обвиняли по первому эпизоду в том, что он намеренно не остановился после инцидента и не сообщил о нем, но суд не предъявил футболисту обвинение в этом из-за отсутствия доказательств.