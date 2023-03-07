Крис Уайлдер назначен новым главным тренером «Уотфорда»

«Уотфорд» на официальном сайте объявил о назначении Криса Уайлдера на должность главного тренера клуба.

55-летний англичанин сменил на посту Славена Билича. Контракт со специалистом рассчитан до конца сезона-2022/23.

Последним местом работы Уайлдера был «Мидлсбро», который он покинул в октябре 2022 года.

«Уотфорд» располагается на девятой строчке в турнирной таблице Чемпионшипа, набрав 51 очко в 35 матчах.