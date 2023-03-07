Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

7 марта, 23:56

Крис Уайлдер назначен новым главным тренером «Уотфорда»

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Уотфорд» на официальном сайте объявил о назначении Криса Уайлдера на должность главного тренера клуба.

55-летний англичанин сменил на посту Славена Билича. Контракт со специалистом рассчитан до конца сезона-2022/23.

Последним местом работы Уайлдера был «Мидлсбро», который он покинул в октябре 2022 года.

«Уотфорд» располагается на девятой строчке в турнирной таблице Чемпионшипа, набрав 51 очко в 35 матчах.

Футбол
ФК Уотфорд
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Гол Овечкина не спас «Вашингтон». Кризис команды продолжается
Обливал водой болельщиков, дрался больше всех. Канадский тафгай наводил ужас на всю НХЛ
Минск заявил о задержании более 20 соучастников атаки на самолет А-50
Первые ЗРК Patriot прибыли на Украину
Заявления Шойгу на селекторном совещании. Главное
Пригожин сообщил о создании украинскими военными группировок вокруг Артемовска
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Славен Билич уволен с поста главного тренера «Уотфорда»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 26 20 3 3 59-25 63
2
 Ман. Сити 26 18 4 4 66-25 58
3
 МЮ 25 15 4 6 41-35 49
4
 Тоттенхэм 26 14 3 9 46-36 45
5
 Ливерпуль 25 12 6 7 47-28 42
6
 Ньюкасл 24 10 11 3 35-17 41
7
 Фулхэм 26 11 6 9 38-34 39
8
 Брайтон 23 11 5 7 43-29 38
9
 Брентфорд 24 9 11 4 40-32 38
10
 Челси 25 9 7 9 24-25 34
11
 Астон Вилла 25 10 4 11 31-38 34
12
 Кр. Пэлас 25 6 9 10 21-32 27
13
 Вулверхэмптон 26 7 6 13 19-35 27
14
 Нот. Форест 25 6 8 11 20-44 26
15
 Лестер 25 7 3 15 36-43 24
16
 Вест Хэм 25 6 5 14 23-33 23
17
 Лидс 25 5 7 13 29-40 22
18
 Эвертон 26 5 7 14 19-38 22
19
 Саутгемптон 25 6 3 16 20-41 21
20
 Борнмут 25 5 6 14 24-51 21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
11.03 15:30
Борнмут – Ливерпуль
 - : -
11.03 18:00
Эвертон – Брентфорд
 - : -
11.03 18:00
Лидс – Брайтон
 - : -
11.03 18:00
Лестер – Челси
 - : -
11.03 18:00
Тоттенхэм – Нот. Форест
 - : -
11.03 20:30
Кр. Пэлас – Ман. Сити
 - : -
12.03 17:00
Фулхэм – Арсенал
 - : -
12.03 17:00
МЮ – Саутгемптон
 - : -
12.03 17:00
Вест Хэм – Астон Вилла
 - : -
12.03 19:30
Ньюкасл – Вулверхэмптон
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 27
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 18
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 15
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 12
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 9
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 7
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 24 1 6
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 18 1 5
Тайрик Митчелл

Тайрик Митчелл

Кристал Пэлас

 23 1 4
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости