Тен Хаг: «При первой же встрече сказал Рэшфорду: «Хочу, чтобы ты улыбался»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг надеется на продление контракта с нападающим Маркусом Рэшфордом.

«Ведется усердная работа. Разумеется, мы хотим его сохранить.

Команда в хорошей форме, сам Маркус точно в хорошей форме. Мы довольны его игрой. Когда он счастлив, он получает прилив сил и находится в хорошем настроении — тогда и голы приходят. У него для этого есть отличные навыки.

Я не знаю, был ли он несчастлив в прошлом сезоне. При первой же встрече я ему сказал: «Хочу, чтобы ты улыбался, тогда все будет хорошо», — приводит слова тренера Sky Sports.

Рэшфорд — воспитанник «Манчестер Юнайтед», в сезоне-2022/23 он забил 22 гола и сделал 8 результативных передач в 35 матчах за команду во всех турнирах.

Контракт 25-летнего англичанина с «МЮ» действует до конца июня 2024 года.