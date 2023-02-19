Клопп хочет, чтобы в «Ливерпуле» появился новый спортивный директор
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп хочет, чтобы в «Ливерпуле» появился новый спортивный директор.
Как сообщает Football Insider, тренер надеется, что новый спортивный директор сможет вернуть клуб на прежний путь после провального сезона. Немецкий специалист хочет сам выбирать, кто займет эту должность, поскольку летом «Ливерпуль» будет проводить перестройку.
Команда занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ-2022/23, набрав 35 очков в 22 матчах.
Источник: Football Insider
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|23
|17
|3
|3
|51-23
|54
|
2
|Ман. Сити
|24
|16
|4
|4
|60-24
|52
|
3
|МЮ
|24
|15
|4
|5
|41-28
|49
|
4
|Тоттенхэм
|24
|13
|3
|8
|44-35
|42
|
5
|Ньюкасл
|23
|10
|11
|2
|35-15
|41
|
6
|Фулхэм
|24
|11
|5
|8
|35-30
|38
|
7
|Брайтон
|22
|10
|5
|7
|39-29
|35
|
8
|Ливерпуль
|22
|10
|5
|7
|38-28
|35
|
9
|Брентфорд
|23
|8
|11
|4
|37-30
|35
|
10
|Челси
|23
|8
|7
|8
|23-23
|31
|
11
|Астон Вилла
|23
|8
|4
|11
|28-38
|28
|
12
|Кр. Пэлас
|23
|6
|8
|9
|21-31
|26
|
13
|Нот. Форест
|23
|6
|7
|10
|18-38
|25
|
14
|Лестер
|23
|7
|3
|13
|36-41
|24
|
15
|Вулверхэмптон
|23
|6
|5
|12
|17-32
|23
|
16
|Эвертон
|23
|5
|6
|12
|17-30
|21
|
17
|Борнмут
|23
|5
|6
|12
|21-44
|21
|
18
|Вест Хэм
|23
|5
|5
|13
|19-29
|20
|
19
|Лидс
|23
|4
|7
|12
|28-39
|19
|
20
|Саутгемптон
|23
|5
|3
|15
|19-40
|18
Результаты / календарь
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36 тур
37 тур
38 тур
|18.02
|15:30
|
Астон Вилла – Арсенал
|2 : 4
|18.02
|18:00
|
Брентфорд – Кр. Пэлас
|1 : 1
|18.02
|18:00
|
Брайтон – Фулхэм
|0 : 1
|18.02
|18:00
|
Челси – Саутгемптон
|0 : 1
|18.02
|18:00
|
Эвертон – Лидс
|1 : 0
|18.02
|18:00
|
Нот. Форест – Ман. Сити
|1 : 1
|18.02
|18:00
|
Вулверхэмптон – Борнмут
|0 : 1
|18.02
|20:30
|
Ньюкасл – Ливерпуль
|0 : 2
|19.02
|17:00
|
МЮ – Лестер
|3 : 0
|19.02
|19:30
|
Тоттенхэм – Вест Хэм
|2 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|26
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|17
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|14
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|12
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|8
|
|
Кристиан Эриксен
Манчестер Юнайтед
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|17
|1
|5
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|21
|1
|5
|
|
Тайрик Митчелл
Кристал Пэлас
|21
|1
|4
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