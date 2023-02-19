Клопп хочет, чтобы в «Ливерпуле» появился новый спортивный директор

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп хочет, чтобы в «Ливерпуле» появился новый спортивный директор.

Как сообщает Football Insider, тренер надеется, что новый спортивный директор сможет вернуть клуб на прежний путь после провального сезона. Немецкий специалист хочет сам выбирать, кто займет эту должность, поскольку летом «Ливерпуль» будет проводить перестройку.

Команда занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ-2022/23, набрав 35 очков в 22 матчах.