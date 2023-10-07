Тен Хаг заявил, что ситуация с Санчо не изменилась

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заявил, что ситуация с вингером Джейдоном Санчо не изменилась.

«Мне очень жаль, но ситуация с Санчо не изменилась. Он недоступен, поэтому он не является частью команды. У меня нет никаких комментариев по этому поводу», — цитирует тренера инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее журналист Флориан Плеттенберг сообщал, что Санчо покинет «МЮ» в январе.

14 сентября «Манчестер Юнайтед» объявил об отстранении Санчо от тренировок с основной командой после конфликта с тен Хагом. Сообщалось , что тренер готов вернуть футболиста в основу только в том случае, если Санчо извинится перед ним и командой.

Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) готова оказать свою помощь в разрешении разногласий между игроком и тренером.