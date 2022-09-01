«Барселона» согласилась обменять Обамеянга в «Челси» на Алонсо. Лондонцы доплатят 14 миллионов евро

«Барселона» обменяет Обамеянга в «Челси» на Алонсо и 14 миллионов евро

«Барселона» согласилась обменять нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга на защитника «Челси» Маркоса Алонсо, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в Twitter. Лондонцы также выплатят 14 миллионов евро.

Ожидается, что сегодня 33-летний габонец вылетит в Лондон для подписания контракта по схеме «2+1».

31-летний Алонсо подпишет с «Барсой» трехлетнее соглашение.

В нынешнем сезоне Обамеянг принял участие в одном матче за каталонцев в ла лиге и не отметился результативными действиями. Его контракт с сине-гранатовыми рассчитан до 30 июня 2025 года.