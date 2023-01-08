Гвардиола: «Хочу сказать руководству «Челси», что нужно дать время Грэму Поттеру»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после завершения матча 1/32 финала Кубка Англии против «Челси» (4:0) поддержал главного тренера лондонского клуба Грэма Поттера.

«Хочу сказать руководству «Челси», что нужно дать время Грэму Поттеру. Дайте ему время. Каждому тренеру это необходимо.

Да, в «Барселоне» не требовалось много времени, но у меня был Месси», — приводит слова испанского тренера Sky Sports.

«Челси» одержал только одну победу в последних семи официальных матчах.

В следующем раунде «Манчестер Сити» сыграет с победителем матча между лондонским «Арсеналом» и «Оксфордом», который пройдет 9 января.