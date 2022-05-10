Эвра: «Манчестер Сити» нужны лидеры, но Гвардиоле они ни к чему»

Эвра считает, что Гвардиола не может тренировать игроков с характером

Бывший защитник Патрис Эвра «Манчестер Юнайтед» раскритиковал главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу.

«Манчестер Сити» нужны лидеры, но Гвардиоле они ни к чему, — приводит слова Эвра Marca со ссылкой на Prime Video. — Ему не нужны индивидуальности, лидером должен быть только он. Поэтому они ничего не могут, когда начинаются проблемы. На поле нет никого, кто мог бы помочь».

По мнению экс-защитника, Гвардиола выбирает именно такие команды, где не может тренировать игроков с характером.

«Он делал такое и в «Барселоне». Гвардиола строит команды так, чтобы контролировать все самостоятельно. Когда что-то идет не так, решения принимает лишь он», — сказал он.

После 35 туров АПЛ «Манчестер Сити» набрал 86 очков и занимает первое место в турнирной таблице.