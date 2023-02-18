Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 06:58

Гвардиола назвал команды, которые претендуют на чемпионство в этом сезоне АПЛ

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал клубы, претендующие на чемпионство в этом сезоне АПЛ. Специалист добавил, что гонка за титул не ограничивается только «горожанами» и «Арсеналом».

«Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» очень близки. Впереди много игр. «Тоттенхэм», как мне кажется, тоже в деле. То же самое касается и «Брайтона», имеющего в запасе два матча и заслуживающего называться в числе претендентов с учетом своей великолепной игры», — сказал Гвардиола на пресс-конференции перед матчем с «Ноттингем Форест».

В этом сезоне АПЛ «Арсенал» и «МанСити» лидируют, имея 51 очко. «МЮ» — третий с 46 очками. «Ньюкасл» (41), «Тоттенхэм» (39) и «Брайтон» (35) располагаются следом.

Хосеп Гвардиола
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК Тоттенхэм Хотспур
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Халк могуч даже в 36: экс-форвард «Зенита» разрывает бразильскую лигу голами со штрафных
МОК отстаивает право россиян выступать на больших соревнованиях, несмотря на вал обвинений
Журналист Херш назвал российскую спецоперацию обоснованной
В США оценили необходимость нового выделения средств для помощи Украине
Поврежденный корабль «Прогресс МС-21» отстыковался от МКС
В Херсонской области предупредили о провокациях Киева в Снигиревке
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Поттер о свисте в адрес Кукурельи: «Он должен научиться справляться с критикой»

АПЛ: «Ноттингем» — «Манчестер Сити», «Астон Вилла» — «Арсенал» и другие матчи 24-го тура
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 22 16 3 3 47-21 51
2
 Ман. Сити 23 16 3 4 59-23 51
3
 МЮ 23 14 4 5 38-28 46
4
 Ньюкасл 22 10 11 1 35-13 41
5
 Тоттенхэм 23 12 3 8 42-35 39
6
 Брайтон 21 10 5 6 39-28 35
7
 Фулхэм 23 10 5 8 34-30 35
8
 Брентфорд 22 8 10 4 36-29 34
9
 Челси 22 8 7 7 23-22 31
10
 Ливерпуль 21 9 5 7 36-28 32
11
 Астон Вилла 22 8 4 10 26-34 28
12
 Кр. Пэлас 22 6 7 9 20-30 25
13
 Лестер 22 7 3 12 36-38 24
14
 Нот. Форест 22 6 6 10 17-37 24
15
 Вулверхэмптон 22 6 5 11 17-31 23
16
 Вест Хэм 22 5 5 12 19-27 20
17
 Лидс 22 4 7 11 28-38 19
18
 Эвертон 22 4 6 12 16-30 18
19
 Борнмут 22 4 6 12 20-44 18
20
 Саутгемптон 22 4 3 15 18-40 15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
18.02 15:30
Астон Вилла – Арсенал
 - : -
18.02 18:00
Брентфорд – Кр. Пэлас
 - : -
18.02 18:00
Брайтон – Фулхэм
 - : -
18.02 18:00
Челси – Саутгемптон
 - : -
18.02 18:00
Эвертон – Лидс
 - : -
18.02 18:00
Нот. Форест – Ман. Сити
 - : -
18.02 18:00
Вулверхэмптон – Борнмут
 - : -
18.02 20:30
Ньюкасл – Ливерпуль
 - : -
19.02 17:00
МЮ – Лестер
 - : -
19.02 19:30
Тоттенхэм – Вест Хэм
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 26
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 17
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 14
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 12
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 8
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 7
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 17 1 5
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 20 1 5
Тайрик Митчелл

Тайрик Митчелл

Кристал Пэлас

 20 1 4
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости