Гвардиола назвал команды, которые претендуют на чемпионство в этом сезоне АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал клубы, претендующие на чемпионство в этом сезоне АПЛ. Специалист добавил, что гонка за титул не ограничивается только «горожанами» и «Арсеналом».

«Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» очень близки. Впереди много игр. «Тоттенхэм», как мне кажется, тоже в деле. То же самое касается и «Брайтона», имеющего в запасе два матча и заслуживающего называться в числе претендентов с учетом своей великолепной игры», — сказал Гвардиола на пресс-конференции перед матчем с «Ноттингем Форест».

В этом сезоне АПЛ «Арсенал» и «МанСити» лидируют, имея 51 очко. «МЮ» — третий с 46 очками. «Ньюкасл» (41), «Тоттенхэм» (39) и «Брайтон» (35) располагаются следом.