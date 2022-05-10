Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сожалеет о своих высказываниях в отношении стиля игры «Тоттенхэма» в матче 36-го тура чемпионата Англии (1:1).

«Повторил бы я те слова, сказанные после матча? Нет. Я о словах, что «Тоттенхэм» играет вот так и идет пятым. Тогда это казалось мне подходящим. Но в любом случае говорить это было неправильно. Просто я себя так чувствовал в тот момент», — цитирует Клоппа The Athletic.

Клопп после матча 36-го тура английской премьер-лиги (АПЛ) с «Тоттенхэмом» заявил, что ему не нравится оборонительный футбол команды Антонио Конте.

После 36 туров АПЛ «Ливерпуль» набрал 83 очка и занимает первое место в турнирной таблице. «Манчестер Сити» с 83 баллами располагается на второй позиции и имеет один матч в запасе. «Тоттенхэм» идет на пятой строчке, набрав 62 очка.