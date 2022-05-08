Клопп: «В матче против «Ливерпуля» «Тоттенхэм» владел мячом 36 процентов времени. Мне такой футбол не нравится»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался об оборонительной тактике «Тоттенхэма» в матче 36-го тура английской премьер-лиги (АПЛ) (1:1).

«Извините, но я не тот человек, которого стоит спрашивать об игре «Тоттенхэма» в защите, — приводит слова Клоппа Liverpool Echo. — Но это моя личная проблема. Это команда топ-уровня, и, на мой взгляд, она должна показывать больше на поле. В матче против «Ливерпуля» «Тоттенхэм» владел мячом 36 процентов времени. Мне такой футбол не нравится. Игроки мирового класса блокируют мячи. Но это моя проблема. Я уважаю то, что они делают».

После 36 туров АПЛ «Ливерпуль» набрал 83 очка и занимает первое место в турнирной таблице. «Манчестер Сити» с 83 баллами располагается на второй позиции и имеет один матч в запасе.