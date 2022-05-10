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Сегодня, 18:11

Вернер попал в сферу интересов «Боруссии» из Дортмунда

Иван Шитик
Корреспондент
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«Боруссия» из Дортмунда рассматривает вариант с приобретением нападающего «Челси» Тимо Вернера, сообщает Bild.

В стане «шмелей» немец может стать заменой ушедшему в «Манчестер Сити» форварду Эрлину Холанну.

На данный момент дортмундская «Боруссия» близка к приобретению нападающего «Зальцбурга» Карима Адейеми, но руководство клуба может перестраховаться и купить еще одного форварда в лице Тимо Вернера.

В этом сезоне Вернер забил 4 гола в чемпионате Англии. В начале весны ходили слухи, что футболист не против вернуться в бундеслигу.

Тимо Вернер
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Челси
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 35 27 5 3 89-21 86
2
 Ливерпуль 35 25 8 2 87-23 83
3
 Челси 35 19 10 6 70-31 67
4
 Арсенал 35 21 3 11 56-42 66
5
 Тоттенхэм 35 19 5 11 60-40 62
6
 МЮ 37 16 10 11 57-56 58
7
 Вест Хэм 36 16 7 13 57-46 55
8
 Вулверхэмптон 35 15 5 15 35-34 50
9
 Брайтон 36 11 14 11 38-42 47
10
 Кр. Пэлас 35 10 14 11 46-42 44
11
 Ньюкасл 36 11 10 15 40-61 43
12
 Брентфорд 36 12 7 17 44-52 43
13
 Астон Вилла 34 13 4 17 47-47 43
14
 Лестер 34 11 9 14 49-56 42
15
 Саутгемптон 36 9 13 14 41-61 40
16
 Эвертон 34 10 5 19 37-56 35
17
 Лидс 35 8 10 17 39-74 34
18
 Бернли 35 7 13 15 32-49 34
19
 Уотфорд 35 6 4 25 32-70 22
20
 Норвич 35 5 6 24 22-75 21
Результаты / календарь
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
16.04 14:30
Тоттенхэм – Брайтон
 0 : 1
16.04 17:00
МЮ – Норвич
 3 : 2
16.04 17:00
Саутгемптон – Арсенал
 1 : 0
16.04 17:00
Уотфорд – Брентфорд
 1 : 2
17.04 16:15
Вест Хэм – Бернли
 1 : 1
17.04 16:15
Ньюкасл – Лестер
 2 : 1
10.05 22:00
Астон Вилла – Ливерпуль
 - : -
11.05 21:30
Лидс – Челси
 - : -
11.05 22:15
Вулверхэмптон – Ман. Сити
 - : -
19.05 21:45
Эвертон – Кр. Пэлас
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 22
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 20
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 18
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 9
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

 8
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 27 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 24 1 8
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 20 1 7
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