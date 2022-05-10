Вернер попал в сферу интересов «Боруссии» из Дортмунда

«Боруссия» из Дортмунда рассматривает вариант с приобретением нападающего «Челси» Тимо Вернера, сообщает Bild.

В стане «шмелей» немец может стать заменой ушедшему в «Манчестер Сити» форварду Эрлину Холанну.

На данный момент дортмундская «Боруссия» близка к приобретению нападающего «Зальцбурга» Карима Адейеми, но руководство клуба может перестраховаться и купить еще одного форварда в лице Тимо Вернера.

В этом сезоне Вернер забил 4 гола в чемпионате Англии. В начале весны ходили слухи, что футболист не против вернуться в бундеслигу.