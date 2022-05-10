Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте отреагировал на слова главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, который сказал, что сожалеет о критике в адрес игры «шпор».

«Юрген — умный человек, очень умный. Для тренера непросто сохранять хладнокровие после игры. Все много раз видели, как я был разочарован результатом, собой или своими игроками. Я уважаю Юргена и знаю, что он уважает меня. И это хороший шанс для него и для меня понять, что во время игры никогда не нужно говорить о сопернике. Он был расстроен после игры. Это значит, что вы хотите найти оправдание или алиби, потому что ваша работа была неправильной», — цитирует Sky Sports.

Клопп после матча 36-го тура английской премьер-лиги (АПЛ) с «Тоттенхэмом» заявил, что ему не нравится оборонительный футбол команды Антонио Конте.

«Шпоры» идут на пятой строчке, набрав 62 очка. «Ливерпуль» после 36 туров АПЛ набрал 83 очка и занимает первое место в турнирной таблице. «Манчестер Сити» с 83 баллами располагается на второй позиции и имеет один матч в запасе.