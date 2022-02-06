Клопп прокомментировал победу «Ливерпуля» над «Кардиффом» в Кубке Англии

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Кардиффом» (3:1) в матче 1/16 финала Кубка Англии.

«Эту игру окружало множество милых маленьких историй, — приводит слова Клоппа BBC со ссылкой на ITV. — Встреча получилась по-настоящему сложной. Но все закончилось хорошо, так что день удался».

Тренер прокомментировал дебют нападающего Луиса Диаса за мерсисайдский клуб.

«У него останется шрам от пореза. Добро пожаловать в Англию. Диас надолго запомнит, как прошла его первая игра за «Ливерпуль», — сказал он.

Встреча проходила на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В составе хозяев забитыми мячами отметились Диогу Жота, Такуми Минамино и Харви Эллиотт. У гостей единственный мяч забил Рубин Колвилл.

«Ливерпуль» вышел в 1/8 финала Кубка Англии, где встретится с «Норвичем».