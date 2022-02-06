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Сегодня, 18:19

Клопп — о дебюте Диаса за «Ливерпуль»: «У него останется шрам от пореза. Добро пожаловать в Англию»

Клопп прокомментировал победу «Ливерпуля» над «Кардиффом» в Кубке Англии
Карен Саркисян
Корреспондент

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Кардиффом» (3:1) в матче 1/16 финала Кубка Англии.

«Эту игру окружало множество милых маленьких историй, — приводит слова Клоппа BBC со ссылкой на ITV. — Встреча получилась по-настоящему сложной. Но все закончилось хорошо, так что день удался».

Тренер прокомментировал дебют нападающего Луиса Диаса за мерсисайдский клуб.

«У него останется шрам от пореза. Добро пожаловать в Англию. Диас надолго запомнит, как прошла его первая игра за «Ливерпуль», — сказал он.

Встреча проходила на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В составе хозяев забитыми мячами отметились Диогу Жота, Такуми Минамино и Харви Эллиотт. У гостей единственный мяч забил Рубин Колвилл.

«Ливерпуль» вышел в 1/8 финала Кубка Англии, где встретится с «Норвичем».

Источник: https://www.bbc.com/sport/live/football/59989012?ns_mchannel=social&ns_source=twitter&ns_campaign=bbc_live&ns_linkname=61ffd91a000e9e34d25a5ba8%26%27Harvey%27s%20goal%20a%20touching%20moment%27%262022-02-06T14%3A22%3A14.502Z&ns_fee=0&pinned_post_locator=u

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Барселона 1
Атлетико 1
1-й тайм

ТБ 2.0

21%

1.53

X2

17%

1.66

Обе забьют - да

11%

1.86
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер 1
Милан 2
Матч завершен

П1

24%

1.82

Обе забьют - да

20%

1.71

ТБ 2.5

16%

1.73
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
Бавария 3
РБ Лейпциг 2
Матч завершен

П1

28%

1.42

Ф1 (-1.0)

19%

1.60

П1 и ТМ (5.5) - Да

14%

1.60
Футбол
ФК Кардифф Сити
ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
0
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24 часа
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Неделя

«Ливерпуль» победил «Кардифф» и вышел в 1/8 финала Кубка Англии
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 23 18 3 2 55-14 57
2
 Ливерпуль 22 14 6 2 58-19 48
3
 Челси 24 13 8 3 48-18 47
4
 МЮ 22 11 5 6 36-30 38
5
 Вест Хэм 23 11 4 8 41-31 37
6
 Арсенал 21 11 3 7 33-25 36
7
 Тоттенхэм 20 11 3 6 26-24 36
8
 Вулверхэмптон 21 10 4 7 19-16 34
9
 Брайтон 22 6 12 4 23-23 30
10
 Астон Вилла 21 8 2 11 28-32 26
11
 Лестер 20 7 5 8 34-37 26
12
 Саутгемптон 22 5 10 7 26-34 25
13
 Кр. Пэлас 22 5 9 8 31-34 24
14
 Брентфорд 23 6 5 12 26-38 23
15
 Лидс 21 5 7 9 24-40 22
16
 Эвертон 20 5 4 11 24-35 19
17
 Норвич 22 4 4 14 13-45 16
18
 Уотфорд 21 4 3 14 23-40 15
19
 Ньюкасл 21 2 9 10 21-43 15
20
 Бернли 19 1 10 8 16-27 13
Результаты / календарь
1 тур
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38 тур
27.11 15:30
Арсенал – Ньюкасл
 2 : 0
27.11 18:00
Кр. Пэлас – Астон Вилла
 1 : 2
27.11 18:00
Ливерпуль – Саутгемптон
 4 : 0
27.11 18:00
Норвич – Вулверхэмптон
 0 : 0
27.11 20:30
Брайтон – Лидс
 0 : 0
28.11 17:00
Брентфорд – Эвертон
 1 : 0
28.11 17:00
Лестер – Уотфорд
 4 : 2
28.11 17:00
Ман. Сити – Вест Хэм
 2 : 1
28.11 19:30
Челси – МЮ
 1 : 1
23.02 22:30
Бернли – Тоттенхэм
 - : -
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ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 16
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 10
Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

 9
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 7
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 6
И К Ж
Эмерик Ляпорт

Эмерик Ляпорт

Манчестер Сити

 19 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 10 1 4
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