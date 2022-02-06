«Манчестер Юнайтед» устно согласовал с «Фламенго» продажу 75% прав на Перейру

«Фламенго» устно договорилось с «Манчестер Юнайтед» о приобретении 75% прав на полузащитника Перейру

Руководство «Фламенго» устно договорилось с представителями «Манчестер Юнайтед» о приобретении 75% прав на полузащитника Андреаса Перейры, сообщает UOL.

По информации источника, общая сумма выплат «Манчестер Юнайтед» может составить до 14 миллионов евро, включая бонусы за выступления 26-летнего бразильца.

Отмечается, что полузащитник подпишет с «Фламенго» контракт до 2026 года.

В 2021 году Перейра провел 15 игр в чемпионате Бразилии и забил пять мячей.