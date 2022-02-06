«Ливерпуль» победил «Кардифф» и вышел в 1/8 финала Кубка Англии

«Ливерпуль» одержал победу над «Кардиффом» (3:1) в матче 1/16 финала Кубка Англии. Встреча проходила на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.

В составе хозяев забитыми мячами отметились Диогу Жота, Такуми Минамино и Харви Эллиотт. У гостей единственный мяч забил Рубин Колвилл.

Таким образом, «Ливерпуль» вышел в 1/8 финала Кубка Англии.