Главный тренер «Лидса» Эллардайс рассказал, от чего зависит успех команды

Главный тренер «Лидса» Сэм Эллардайс перед матчем с «Манчестер Сити» заявил, что успех команды во многом зависит от качества футболистов.

«Боролся бы я за требл с «Манчестер Сити»? Конечно. Хорошим тренера делают футболисты. Главному тренеру нужно лишь поддерживать связь с ними. Тренировать таких высококлассных футболистов, как у «Манчестер Сити», — это мечта», — цитирует специалиста Daily Mail.

68-летний специалист занял пост главного тренера «Лидса» 3 мая. Его контракт рассчитан до конца июня.

Сегодня, 6 мая, «Лидс» встретится с «Манчестер Сити» в 34-м туре чемпионата Англии. Начало — в 17.00 мск.