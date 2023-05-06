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Сегодня, 13:08

Виллиан заявил, что больше никогда не вернется в Бразилию для игры в футбол

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Фулхэма» Виллиан рассказал, что больше никогда не вернется в Бразилию для игры в футбол. Когда хавбек выступал за «Коринтианс», местные фанаты угрожали его семье из-за плохой игровой формы.

«Я больше никогда не вернусь в Бразилию, чтобы играть там в футбол. Я увидел там безжалостное давление, которое иногда перерастало в насилие и угрозы семье и детям. Я должен защищать свою семью», — цитирует Виллиана Football Daily.

Виллиан проводит свой дебютный сезон за «Фулхэм», ранее футболист провел 7 лет в «Челси», с которым дважды становился чемпионом Англии.

Виллиан да Силва (Виллиан)
ФК Фулхэм
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 33 25 4 4 87-30 79
2
 Арсенал 34 24 6 4 81-39 78
3
 Ньюкасл 33 18 11 4 61-27 65
4
 МЮ 33 19 6 8 49-40 63
5
 Ливерпуль 34 17 8 9 66-42 59
6
 Брайтон 32 16 7 9 62-40 55
7
 Тоттенхэм 34 16 6 12 63-57 54
8
 Астон Вилла 34 16 6 12 46-42 54
9
 Брентфорд 34 12 14 8 52-44 50
10
 Фулхэм 34 13 6 15 45-46 45
11
 Кр. Пэлас 34 10 10 14 35-45 40
12
 Челси 33 10 9 14 31-38 39
13
 Борнмут 34 11 6 17 36-64 39
14
 Вулверхэмптон 34 10 7 17 29-50 37
15
 Вест Хэм 34 9 7 18 37-50 34
16
 Лестер 34 8 6 20 46-59 30
17
 Лидс 34 7 9 18 43-67 30
18
 Нот. Форест 34 7 9 18 30-62 30
19
 Эвертон 34 6 11 17 27-52 29
20
 Саутгемптон 34 6 6 22 28-60 24
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6.05 17:00
Борнмут – Челси
 - : -
6.05 17:00
Ман. Сити – Лидс
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6.05 17:00
Тоттенхэм – Кр. Пэлас
 - : -
6.05 17:00
Вулверхэмптон – Астон Вилла
 - : -
6.05 19:30
Ливерпуль – Брентфорд
 - : -
7.05 18:30
Ньюкасл – Арсенал
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Вест Хэм – МЮ
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Фулхэм – Лестер
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