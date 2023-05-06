Трент Александер-Арнольд рассказал, что думает об игроках «Манчестер Сити»

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд рассказал, что думает о «Манчестер Сити», который может стать чемпионом Англии по итогам текущего сезона.

«Если к Рождеству или Новому году «Манчестер Сити» почуял кровь, эту команду уже не остановить. Они начинают побеждать раз за разом. Удивлюсь, если до конца этого сезона они хотя бы раз вничью сыграют. У них особенный тип мышления», — цитирует Трента Liverpool Echo.

«Сити» опережает «Арсенал» на одно очко в турнирной таблице, имея матч в запасе.