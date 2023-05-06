Трент Александер-Арнольд рассказал, что думает об игроках «Манчестер Сити»
Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд рассказал, что думает о «Манчестер Сити», который может стать чемпионом Англии по итогам текущего сезона.
«Если к Рождеству или Новому году «Манчестер Сити» почуял кровь, эту команду уже не остановить. Они начинают побеждать раз за разом. Удивлюсь, если до конца этого сезона они хотя бы раз вничью сыграют. У них особенный тип мышления», — цитирует Трента Liverpool Echo.
«Сити» опережает «Арсенал» на одно очко в турнирной таблице, имея матч в запасе.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|33
|25
|4
|4
|87-30
|79
|
2
|Арсенал
|34
|24
|6
|4
|81-39
|78
|
3
|Ньюкасл
|33
|18
|11
|4
|61-27
|65
|
4
|МЮ
|33
|19
|6
|8
|49-40
|63
|
5
|Ливерпуль
|34
|17
|8
|9
|66-42
|59
|
6
|Брайтон
|32
|16
|7
|9
|62-40
|55
|
7
|Тоттенхэм
|34
|16
|6
|12
|63-57
|54
|
8
|Астон Вилла
|34
|16
|6
|12
|46-42
|54
|
9
|Брентфорд
|34
|12
|14
|8
|52-44
|50
|
10
|Фулхэм
|34
|13
|6
|15
|45-46
|45
|
11
|Кр. Пэлас
|34
|10
|10
|14
|35-45
|40
|
12
|Челси
|33
|10
|9
|14
|31-38
|39
|
13
|Борнмут
|34
|11
|6
|17
|36-64
|39
|
14
|Вулверхэмптон
|34
|10
|7
|17
|29-50
|37
|
15
|Вест Хэм
|34
|9
|7
|18
|37-50
|34
|
16
|Лестер
|34
|8
|6
|20
|46-59
|30
|
17
|Лидс
|34
|7
|9
|18
|43-67
|30
|
18
|Нот. Форест
|34
|7
|9
|18
|30-62
|30
|
19
|Эвертон
|34
|6
|11
|17
|27-52
|29
|
20
|Саутгемптон
|34
|6
|6
|22
|28-60
|24
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
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9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
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15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|6.05
|17:00
|
Борнмут – Челси
|- : -
|6.05
|17:00
|
Ман. Сити – Лидс
|- : -
|6.05
|17:00
|
Тоттенхэм – Кр. Пэлас
|- : -
|6.05
|17:00
|
Вулверхэмптон – Астон Вилла
|- : -
|6.05
|19:30
|
Ливерпуль – Брентфорд
|- : -
|7.05
|18:30
|
Ньюкасл – Арсенал
|- : -
|7.05
|21:00
|
Вест Хэм – МЮ
|- : -
|8.05
|17:00
|
Фулхэм – Лестер
|- : -
|8.05
|19:30
|
Брайтон – Эвертон
|- : -
|8.05
|22:00
|
Нот. Форест – Саутгемптон
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|35
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|25
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|20
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|16
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|11
|
|
Леандро Троссар
Брайтон, Арсенал
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|23
|2
|6
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|32
|1
|9
|
|
Абдулай Дукуре
Эвертон
|21
|1
|5
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