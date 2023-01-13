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Главный тренер «Фулхэма»: «16 лет без побед над «Челси» — теперь у болельщиков прекрасные ощущения»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Фулхэма» Марку Силва прокомментировал победу над «Челси» (2:1) в перенесенном матче 7-го тура АПЛ.

«Чудесный вечер для наших болельщиков. 16 лет без побед над «Челси» — теперь у них прекрасные ощущения. Матч получился тяжелым. Я и говорил, что он будет особенным, хотя у «Челси» неудачный отрезок. Я обязан отдать должное своим игрокам — после 15 минут они приспособились и не давали Феликсу и Маунту свободного пространства, хотя те стремились забежать за спину фулбекам.

Мы хорошо провели первый тайм, а вот в начале второго играли хуже не придумаешь, и это сыграло сопернику на руку. Они стали доставлять нам больше хлопот до тех пор, пока не случилось удаление. Ну, а дальше мы уже были обязаны побеждать», — приводит слова Силвы BBC.

Ранее сообщалось, что «Фулхэм» планирует предложить главному тренеру новый контракт. Действующий рассчитан до 2024 года.

«Фулхэм» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 31 очко в 19 матчах.

ФК Фулхэм
ФК Челси
Марку Силва
0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Арсенал 17 14 2 1 40-14 44
2
 Ман. Сити 17 12 3 2 45-16 39
3
 Ньюкасл 18 9 8 1 32-11 35
4
 МЮ 17 11 2 4 27-20 35
5
 Тоттенхэм 18 10 3 5 37-25 33
6
 Фулхэм 19 9 4 6 32-28 31
7
 Ливерпуль 17 8 4 5 34-22 28
8
 Брайтон 17 8 3 6 32-25 27
9
 Брентфорд 18 6 8 4 30-28 26
10
 Челси 18 7 4 7 21-21 25
11
 Кр. Пэлас 17 6 4 7 17-25 22
12
 Астон Вилла 18 6 4 8 20-26 22
13
 Лестер 18 5 2 11 26-31 17
14
 Лидс 17 4 5 8 25-31 17
15
 Нот. Форест 18 4 5 9 13-34 17
16
 Борнмут 18 4 4 10 18-39 16
17
 Эвертон 18 3 6 9 14-24 15
18
 Вест Хэм 18 4 3 11 15-24 15
19
 Вулверхэмптон 18 3 5 10 11-27 14
20
 Саутгемптон 18 3 3 12 15-33 12
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32 тур
33 тур
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37 тур
38 тур
13.01 23:00
Астон Вилла – Лидс
 - : -
14.01 15:30
МЮ – Ман. Сити
 - : -
14.01 18:00
Брайтон – Ливерпуль
 - : -
14.01 18:00
Эвертон – Саутгемптон
 - : -
14.01 18:00
Нот. Форест – Лестер
 - : -
14.01 18:00
Вулверхэмптон – Вест Хэм
 - : -
14.01 20:30
Брентфорд – Борнмут
 - : -
15.01 17:00
Челси – Кр. Пэлас
 - : -
15.01 17:00
Ньюкасл – Фулхэм
 - : -
15.01 19:30
Тоттенхэм – Арсенал
 - : -
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Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

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Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

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Айван Тони

Брентфорд

 12
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
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Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

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Букайо Сака

Букайо Сака

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И К Ж
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Нелсон Семеду

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Манчестер Сити

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