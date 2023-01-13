Главный тренер «Фулхэма»: «16 лет без побед над «Челси» — теперь у болельщиков прекрасные ощущения»

Главный тренер «Фулхэма» Марку Силва прокомментировал победу над «Челси» (2:1) в перенесенном матче 7-го тура АПЛ.

«Чудесный вечер для наших болельщиков. 16 лет без побед над «Челси» — теперь у них прекрасные ощущения. Матч получился тяжелым. Я и говорил, что он будет особенным, хотя у «Челси» неудачный отрезок. Я обязан отдать должное своим игрокам — после 15 минут они приспособились и не давали Феликсу и Маунту свободного пространства, хотя те стремились забежать за спину фулбекам.

Мы хорошо провели первый тайм, а вот в начале второго играли хуже не придумаешь, и это сыграло сопернику на руку. Они стали доставлять нам больше хлопот до тех пор, пока не случилось удаление. Ну, а дальше мы уже были обязаны побеждать», — приводит слова Силвы BBC.

Ранее сообщалось, что «Фулхэм» планирует предложить главному тренеру новый контракт. Действующий рассчитан до 2024 года.

«Фулхэм» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 31 очко в 19 матчах.