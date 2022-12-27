Главный тренер «Эвертона» Лэмпард: «На 90 процентов мне понравилось, как мы сегодня принимали решения»

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард прокомментировал результат матча 17-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона» (1:2).

«Думаю, что на 90 процентов мне понравилось, как мы сегодня принимали решения. Вероятно, мы могли бы двигаться немного быстрее в первом тайме, но у нас было хорошее чувство контроля в концовке матча, как раз перед тем, как они забили. Нам нужно быть более уверенными в передаче. Но я думаю, что ребята сегодня сыграли хорошо, и я бы хотел, чтобы зрители нас поддерживали», — приводит Sky Sports слова Лэмпарда.

«Эвертон» набрал 14 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Вулверхэмптон» с 13 очками расположился на строчку ниже.