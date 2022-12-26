«Арсенал» предложил «Шахтеру» за Мудрика 40 миллионов евро + 20 бонусами

«Арсенал» всерьез настроен подписать полузащитника «Шахтера» Михаила Мудрика. По данным инсайдера Фабрицио Романо, «канониры» предложили «горнякам» 40 миллионов евро плюс 20 миллионов в качестве бонусов за 21-летнего украинца.

В текущем сезоне Мудрик провел за «Шахтер» 12 матчей в чемпионате страны, забил 6 голов и отдал 7 результативных передач. Также на его счету 3 гола и 2 ассиста в 6 играх Лиги чемпионов.

Контракт игрока с «Шахтером» рассчитан до 31 декабпя 2026 года.