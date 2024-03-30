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Сегодня, 21:02

Главный тренер «Челси» Почеттино остался разочарован ничьей в матче с «Бернли»

Алина Савинова
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал ничью с «Бернли» в матче 30-го тура АПЛ (2:2).

«Я сильно разочарован. Мы не показали стабильности и навыков, необходимых для того, чтобы контролировать эту игру. Мы позволяли сопернику делать при стандартных положениях некоторые вещи, которые давали ему возможность поверить в себя. Этот результат показывает, что нам во многих аспектах нужно прибавить, если мы хотим быть конкурентоспособными», — приводит BBC слова Почеттино.

«Челси» набрал 40 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. В следующем туре команда Почеттино сыграет против «Манчестер Юнайтед». Матч пройдет 4 апреля.

Источник: BBC
Маурисио Почеттино
Футбол
ФК Бернли
ФК Челси
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«Астон Вилла» победила «Вулверхэмптон» в матче АПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 28 20 4 4 70-24 64
2
 Ливерпуль 28 19 7 2 65-26 64
3
 Ман. Сити 28 19 6 3 63-28 63
4
 Астон Вилла 30 18 5 7 62-42 59
5
 Тоттенхэм 29 17 5 7 61-43 56
6
 МЮ 28 15 2 11 39-39 47
7
 Вест Хэм 30 12 8 10 49-54 44
8
 Ньюкасл 29 13 4 12 63-51 43
9
 Брайтон 28 11 9 8 50-44 42
10
 Вулверхэмптон 29 12 5 12 42-46 41
11
 Челси 28 11 7 10 49-47 40
12
 Фулхэм 30 11 6 13 46-47 39
13
 Борнмут 29 10 8 11 43-53 38
14
 Кр. Пэлас 29 7 9 13 34-49 30
15
 Брентфорд 29 7 5 17 41-54 26
16
 Эвертон 29 8 7 14 30-41 25
17
 Нот. Форест 30 6 8 16 36-52 22
18
 Лутон Таун 30 5 7 18 43-62 22
19
 Бернли 30 4 6 20 31-65 18
20
 Шеффилд Юн. 29 3 6 20 27-77 15
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38 тур
30.03 15:30
Ньюкасл – Вест Хэм
 4 : 3
30.03 18:00
Борнмут – Эвертон
 2 : 1
30.03 18:00
Челси – Бернли
 2 : 2
30.03 18:00
Нот. Форест – Кр. Пэлас
 1 : 1
30.03 18:00
Шеффилд Юн. – Фулхэм
 3 : 3
30.03 18:00
Тоттенхэм – Лутон Таун
 2 : 1
30.03 20:30
Астон Вилла – Вулверхэмптон
 2 : 0
30.03 23:00
Брентфорд – МЮ
 - : -
31.03 16:00
Ливерпуль – Брайтон
 - : -
31.03 18:30
Ман. Сити – Арсенал
 - : -
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 18
Доминик Соланке

Доминик Соланке

Борнмут

 16
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 16
П
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 10
Паскаль Гросс

Паскаль Гросс

Брайтон

 10
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 10
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 21 1 6
Родри

Родри

Манчестер Сити

 25 1 8
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 20 1 7
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