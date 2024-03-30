Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 21:00

«Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед»: смотреть трансляцию матча АПЛ в прямом эфире

«Брентфорд» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии 30 марта
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Каземиро, игрок «Манчестер Юнайтед».
Фото Reuters

«Брентфорд» встретится с «Манчестер Юнайтед» в 30-м туре чемпионата Англии в субботу, 30 марта. Матч пройдет на стадионе «Гтек Коммьюнити Стадиум» в Брентфорде (Англия) и начнется — в 23.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей АПЛ нет. В прямом эфире бесплатно игру можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических сообществах.

Клуб из Брентфорд набрал 26 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ. Команда Эрика тен Хага с 47 баллами располагается на 6-й строчке чемпионата Англии.

Англия. Премьер-лига. 30-й тур
30 мар, 23:00. Gtech Community Stadium (Брентфорд)
Брентфорд
Ман. Юнайтед

АПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
ФК Брентфорд
ФК Манчестер Юнайтед
0
Читайте также
Гол и передача Миранчука помогли «Аталанте» разгромить «Наполи»
De Telegraaf: Промеса перевели в тюремный комплекс «Аль-Авир»
Захарова посоветовала купить главе МИД ФРГ Бербок карту и учебник истории
«Локомотив» - в полуфинале Кубка Гагарина! «Авангард» не спасли ни суперсейв вратаря, ни безумный рык тренера
Террористы после атаки на «Крокус» поехали в Киев за вознаграждением
На Украине признали невозможность перебрасывать резервы из-за проблем в энергетике
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Челси» упустил победу над «Бернли», играя в большинстве весь второй тайм

Главный тренер «Челси» Почеттино остался разочарован ничьей в матче с «Бернли»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 28 20 4 4 70-24 64
2
 Ливерпуль 28 19 7 2 65-26 64
3
 Ман. Сити 28 19 6 3 63-28 63
4
 Астон Вилла 30 18 5 7 62-42 59
5
 Тоттенхэм 29 17 5 7 61-43 56
6
 МЮ 28 15 2 11 39-39 47
7
 Вест Хэм 30 12 8 10 49-54 44
8
 Ньюкасл 29 13 4 12 63-51 43
9
 Брайтон 28 11 9 8 50-44 42
10
 Вулверхэмптон 29 12 5 12 42-46 41
11
 Челси 28 11 7 10 49-47 40
12
 Фулхэм 30 11 6 13 46-47 39
13
 Борнмут 29 10 8 11 43-53 38
14
 Кр. Пэлас 29 7 9 13 34-49 30
15
 Брентфорд 29 7 5 17 41-54 26
16
 Эвертон 29 8 7 14 30-41 25
17
 Нот. Форест 30 6 8 16 36-52 22
18
 Лутон Таун 30 5 7 18 43-62 22
19
 Бернли 30 4 6 20 31-65 18
20
 Шеффилд Юн. 29 3 6 20 27-77 15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
30.03 15:30
Ньюкасл – Вест Хэм
 4 : 3
30.03 18:00
Борнмут – Эвертон
 2 : 1
30.03 18:00
Челси – Бернли
 2 : 2
30.03 18:00
Нот. Форест – Кр. Пэлас
 1 : 1
30.03 18:00
Шеффилд Юн. – Фулхэм
 3 : 3
30.03 18:00
Тоттенхэм – Лутон Таун
 2 : 1
30.03 20:30
Астон Вилла – Вулверхэмптон
 2 : 0
30.03 23:00
Брентфорд – МЮ
 - : -
31.03 16:00
Ливерпуль – Брайтон
 - : -
31.03 18:30
Ман. Сити – Арсенал
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 18
Доминик Соланке

Доминик Соланке

Борнмут

 16
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 16
П
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 10
Паскаль Гросс

Паскаль Гросс

Брайтон

 10
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 10
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 21 1 6
Родри

Родри

Манчестер Сити

 25 1 8
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 20 1 7
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости