«Брентфорд» встретится с «Манчестер Юнайтед» в 30-м туре чемпионата Англии в субботу, 30 марта. Матч пройдет на стадионе «Гтек Коммьюнити Стадиум» в Брентфорде (Англия) и начнется — в 23.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей АПЛ нет. В прямом эфире бесплатно игру можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических сообществах.

Клуб из Брентфорд набрал 26 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ. Команда Эрика тен Хага с 47 баллами располагается на 6-й строчке чемпионата Англии.

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