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8 октября, 19:59

Грэм Поттер: «Если такой уровень игры сохранится, то голы придут»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Челси» Грэм Поттер подвел итоги матча 10-го тура чемпионата Англии с «Вулверхэмптоном» (3:0).

«Надо отдать должное сопернику, они вышли и устроили нам еще одно испытание во втором тайме.

Мы хотим забивать больше одного гола, мы играли хорошо, и если такой уровень игры сохранится, то голы придут. Эта игра — просто пример того, как нужно продолжать и поддерживать хорошую форму.

Трудно сохранять один и тот же состав, но в том, как мы играем, есть элемент стабильности. Это тяжелая работа, это важно, и ребята меня очень впечатлили», — приводит слова Поттера BBC.

ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Челси
Грэм Поттер
0
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 Ман. Сити 10 7 2 1 33-10 23
3
 Тоттенхэм 10 7 2 1 22-10 23
4
 Челси 9 6 1 2 15-10 19
5
 МЮ 9 5 1 3 13-15 16
6
 Ньюкасл 10 3 6 1 17-9 15
7
 Брайтон 9 4 2 3 14-11 14
8
 Ливерпуль 9 3 4 2 21-12 13
9
 Брентфорд 10 3 4 3 18-17 13
10
 Борнмут 10 3 4 3 10-22 13
11
 Фулхэм 10 3 3 4 16-20 12
12
 Вест Хэм 10 3 2 5 9-11 11
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 Кр. Пэлас 9 2 4 3 10-12 10
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 Эвертон 10 2 4 4 8-11 10
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 Лидс 9 2 3 4 11-13 9
16
 Астон Вилла 10 2 3 5 7-13 9
17
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18
 Саутгемптон 10 2 2 6 9-18 8
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 Лестер 10 1 2 7 15-24 5
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 Нот. Форест 10 1 2 7 7-23 5
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Брайтон – Нот. Форест
 - : -
18.10 22:15
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 - : -
19.10 21:30
Борнмут – Саутгемптон
 - : -
19.10 21:30
Брентфорд – Челси
 - : -
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Ньюкасл – Эвертон
 - : -
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Ливерпуль – Вест Хэм
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