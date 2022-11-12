Главный тренер «Брентфорда»: «Обыграли чемпиона, один из самых богатых клубов в мире»

Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк остался доволен игрой команды в матче 16-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Сити» (2:1).

«Это одна из лучших наших побед. Может быть, даже лучшая, мы обыграли чемпиона, один из самых богатых клубов в мире. А у нас, наоборот, один из самых скромных бюджетов в АПЛ. Я считаю, что мы рационально использовали свои шансы и заслужили победу. Горжусь успехом», — цитирует тренера BBC Sport.

Для «Манчестер Сити» это поражение стало вторым в текущем сезоне АПЛ. Последний раз «горожане» проигрывали дома в национальном первенстве в феврале 2022 года.