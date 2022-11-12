Гвардиола — о поражении от «Брентфорда»: «Выиграл сильнейший, у нас были проблемы с самого начала игры»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола коротко подвел итоги матча 16-го тура чемпионата Англии против «Брентфорда» (1:2).

«Выиграл сильнейший, у нас были проблемы с самого начала игры. Мы не могли бороться за длинные мячи. Они очень хорошо, очень глубоко защищались. Мы не смогли взять темп, динамику. Тяжелая игра, они были лучше нас в ней», — цитирует тренера BBC.

«Манчестер Сити» (32 очка) занимает второе место в турнирной таблице Английской премьер-лиги. «Брентфорд» (19 очков) располагается на 10-й строчке.