Артета о победе над «Лестером»: «В обороне «Арсенал» был великолепен»

Главный тренер «Арсенала» Микеле Артета прокомментировал победу над «Лестером» (1:0) в матче 25-го тура чемпионата Англии.

«Мы доминировали почти с начала матча и до конца. Наша игра, наше понимание свободного пространства были великолепны. Мы должны были создать гораздо больше моментов и забить больше голов. В обороне сегодня мы были великолепны», — приводит слова Артеты Sky Sports.

«Арсенал» остается лидером чемпионата Англии, набрав 57 очков за 24 игры.