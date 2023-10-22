Артета: «Бобби Чарльтон оставил невероятное наследие, не только как игрок, но и как человек»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о смерти чемпиона мира 1966 года в составе сборной Англии Бобби Чарльтона.

«Помню, как в детстве я собирал карточки, смотрел видео и видел, что он делал для английского и мирового футбола. Это большая потеря. Он уже был легендой, а теперь останется ею навсегда. Он оставил после себя невероятное наследие, не только как игрок, но и как человек», — приводит слова Артеты ВВС.

«Манчестер Юнайтед» сообщил о смерти Чарльтона 21 октября. Чемпион мира в составе сборной Англии и обладатель «Золотого мяча» 1966 года умер в возрасте 86 лет.