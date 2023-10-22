Артета — о матче с «Челси»: «Арсенал» играл ниже своего уровня»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал ничью с «Челси» (2:2) в матче 9-го тура АПЛ.

«Это смешанные чувства. Надо отдать должное «Челси» за то, как они настроились. Этого следовало ожидать. Мы играли ниже своего уровня, не достаточно целенаправленно действовали с мячом. Затем были внесены коррективы и второй тайм мы провели с другой интенсивностью, были более опасны и должны были забивать первый гол раньше. Когда ты проигрываешь 0:2 против «Челси», можно опустить голову и начать обвинять друг друга, но команда никогда так не поступала, она верила, что сможет это сделать [вернуться в игру]», — приводит слова Артеты ВВС.

«Арсенал» с 21 очком занимает второе место в АПЛ. «Челси» с 12 очками идет на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата Англии.