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Гендузи вернется в «Арсенал» из «Герты»

18:48
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Полузащитник Маттео Гендузи, который выступает на правах аренды за «Герту», вернется в «Арсенал» после завершения нынешнего сезона, сообщает 20 марта Bild.

В клубе из Берлина не очень довольны игрой 21-летнего хавбека. Также у тренерского штаба есть претензии к самоотдаче футболиста и отношению к тренировкам.

7 марта сообщалось, что футболист не входит в планы нынешнего главного тренера «Арсенала» Микеля Артеты, в связи с чем «канониры» намерены продать его в ближайшее трансферное окно. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 21-летнего француза в 25 миллионов евро.

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