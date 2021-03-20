Гендузи вернется в «Арсенал» из «Герты»
Полузащитник Маттео Гендузи, который выступает на правах аренды за «Герту», вернется в «Арсенал» после завершения нынешнего сезона, сообщает 20 марта Bild.
В клубе из Берлина не очень довольны игрой 21-летнего хавбека. Также у тренерского штаба есть претензии к самоотдаче футболиста и отношению к тренировкам.
7 марта сообщалось, что футболист не входит в планы нынешнего главного тренера «Арсенала» Микеля Артеты, в связи с чем «канониры» намерены продать его в ближайшее трансферное окно. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 21-летнего француза в 25 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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