«Саутгемптон» обыграл «Борнмут» и вышел в полуфинал Кубка Англии
«Саутгемптон» победил «Борнмут» (3:0) в матче 1/4 финала Кубка Англии.
Голы забивали Мусса Дженепо и Натан Редмонд, который сделал дубль. Соперник «святых» по полуфиналу станет известен после жеребьевки.
Кубок Англии
1/4 финала
«Борнмут» — «Саутгемптон» — 0:3 (0:2)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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