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«Саутгемптон» обыграл «Борнмут» и вышел в полуфинал Кубка Англии

17:06
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«Саутгемптон» победил «Борнмут» (3:0) в матче 1/4 финала Кубка Англии.

Голы забивали Мусса Дженепо и Натан Редмонд, который сделал дубль. Соперник «святых» по полуфиналу станет известен после жеребьевки.

Кубок Англии

1/4 финала

«Борнмут» — «Саутгемптон» — 0:3 (0:2)

Борнмут — Саутгемптон

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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