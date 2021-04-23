Автогол Лено принес «Эвертону» победу над «Арсеналом»

«Эвертон» в гостях одержал победу над «Арсеналом» в матче 33-го тура чемпионата Англии со счетом 1:0.

Вратарь «Арсенала» Бернд Лено забил в свои ворота на 76-й минуте.

«Эвертон» обыграл «Арсенал» на выезде впервые с января 1996 года, закончив безвыигрышную серию из 26 игр. Это их первая победа на «Эмирейтс».

«Арсенал» проиграл 9 из 25 своих домашних матчей во всех соревнованиях в этом сезоне. Это самое большое количество домашних поражений команды за один сезон.

«Арсенал» идет на 9-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии с 46 очками. «Эвертон» с 52 очками на 8-м.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

33-й тур

«Арсенал» — «Эвертон» — 0:1 (0:0)

Гол: Лено, 76 — в свои ворота.

«Арсенал»: Лено, Мари, Чемберс (Виллиан, 83), Холдинг, Джака, Себальос, Партей, Смит-Роу, Сака, Пепе (Эдегор, 74), Нкетиа (Мартинелли, 74).

«Эвертон»: Пикфорд, Коулман, Динь, Холгейт, Годфри, Хамес Родригес (Дэйвис, 86), Сигурдссон, Аллан, Андре Гомеш (Делф, 66), Калверт-Льюин, Ришарлисон (Мина, 89).

Предупреждения: Партей, 38. Аллан, 55. Холгейт, 62. Делф, 68.

Судья: Мосс (Англия).

23 апреля. Лондон. Стадион «Эмирейтс».