Автогол Лено принес «Эвертону» победу над «Арсеналом»
«Эвертон» в гостях одержал победу над «Арсеналом» в матче 33-го тура чемпионата Англии со счетом 1:0.
Вратарь «Арсенала» Бернд Лено забил в свои ворота на 76-й минуте.
«Эвертон» обыграл «Арсенал» на выезде впервые с января 1996 года, закончив безвыигрышную серию из 26 игр. Это их первая победа на «Эмирейтс».
«Арсенал» проиграл 9 из 25 своих домашних матчей во всех соревнованиях в этом сезоне. Это самое большое количество домашних поражений команды за один сезон.
«Арсенал» идет на 9-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии с 46 очками. «Эвертон» с 52 очками на 8-м.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
33-й тур
«Арсенал» — «Эвертон» — 0:1 (0:0)
Гол: Лено, 76 — в свои ворота.
«Арсенал»: Лено, Мари, Чемберс (Виллиан, 83), Холдинг, Джака, Себальос, Партей, Смит-Роу, Сака, Пепе (Эдегор, 74), Нкетиа (Мартинелли, 74).
«Эвертон»: Пикфорд, Коулман, Динь, Холгейт, Годфри, Хамес Родригес (Дэйвис, 86), Сигурдссон, Аллан, Андре Гомеш (Делф, 66), Калверт-Льюин, Ришарлисон (Мина, 89).
Предупреждения: Партей, 38. Аллан, 55. Холгейт, 62. Делф, 68.
Судья: Мосс (Англия).
23 апреля. Лондон. Стадион «Эмирейтс».
Методология
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