Гарри Кейн заявил, что остается в «Тоттенхэме»

Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн заявил, что не покинет лондонский клуб в летнее трансферное окно.

«Было невероятно видеть, какой прием оказали фанаты «шпор» в воскресенье, и прочесть сообщения поддержки, которые я получил за последние несколько недель.

Этим летом я останусь в «Тоттенхэме» и буду на все 100% сосредоточен на том, чтобы помочь команде добиться успеха», — написал Кейн в Twitter.

It was incredible to see the reception from the Spurs fans on Sunday and to read some of the messages of support I’ve had in the last few weeks. ??



I will be staying at Tottenham this summer and will be 100% focused on helping the team achieve success. #COYS pic.twitter.com/uTN78tHlk1 — Harry Kane (@HKane) August 25, 2021

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» предложил «Тоттенхэму» 150 миллионов евро за 28-летнего Кейна.

В минувшем сезоне Кейн провел 49 матчей во всех турнирах, забил 33 гола и сделал 16 результативных передач.