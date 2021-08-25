Гарри Кейн заявил, что остается в «Тоттенхэме»
15:20
Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн заявил, что не покинет лондонский клуб в летнее трансферное окно.
«Было невероятно видеть, какой прием оказали фанаты «шпор» в воскресенье, и прочесть сообщения поддержки, которые я получил за последние несколько недель.
Этим летом я останусь в «Тоттенхэме» и буду на все 100% сосредоточен на том, чтобы помочь команде добиться успеха», — написал Кейн в Twitter.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» предложил «Тоттенхэму» 150 миллионов евро за 28-летнего Кейна.
В минувшем сезоне Кейн провел 49 матчей во всех турнирах, забил 33 гола и сделал 16 результативных передач.
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