АПЛ отчиталась о проведении работ, направленных на борьбу с расизмом

Руководство АПЛ сообщило о том, каким образом проводятся кампании, направленные на борьбу с расизмом и расовой дискриминацией.

В марте 2019 года представители английской премьер-лиги запустили акцию No Room For Racism (нет места расизму). В ходе кампании состоялся ряд матчей, во время которых болельщики могли сообщить об актах расизма. В то же время для учеников начальных школ был организован ряд образовательных программ.

В феврале 2020 года премьер-лига расширила план действий в ходе акции No Room For Racism, заявив об обеспечении карьерного роста для этнических меньшинств в футболе, параллельно предпринимая действия по искоренению расовых предрассудков.

Премьер-лига и ее клубы сотрудничают с Ассоциацией профессиональных футболистов, антирасистским объединением Kick It Out и правоохранительными органами, чтобы бороться с расизмом, продвигая равенство, разнообразие и инклюзивность во всех сферах футбола.

В конце сезона-2019/20 и на протяжении сезона-2020/21 премьер-лига поддерживала игроков, которые вставали на колено, чтобы повысить осведомленность и просвещать людей о расовом неравенстве.