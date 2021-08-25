Гвардиола хотел бы поработать со сборной после ухода из «Манчестер Сити»
21:45
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о своих планах. Он отметил, что хочет тренировать сборную.
«Да, это будет сборная, — цитирует специалиста Globo Esporte. — Следующим шагом будет сборная, если у меня будет такая возможность. Мне будет нужен перерыв после семи лет (в «Манчестер Сити» — Прим. «СЭ»). Мне нужно будет остановиться и оглянуться, научиться чему-то у других тренеров и, возможно, пойти этим путем. Я хотел бы поработать на Евро, на Кубке Америки, чемпионате мира».
50-летний Гвардиола ранее также тренировал «Барселону В», «Барселону» и «Баварию».
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