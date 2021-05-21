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Гарри Кейн отметил игру Кевина де Брейне: «Его передачи — мечта для нападающего»

17:41

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн отметил мастерство полузащитника Кевина Де Брейне.

«Когда я смотрю на игру Де Брейне, я понимаю, что он особенный игрок. Его передачи — мечта для нападающего. Лучшее из тех, что я когда-либо видел», — цитирует Кейна Sky Sports.

Ранее сообщалось, что 27-летний футболист может перейти из «Тоттенхэма» в «Манчестер Сити». В этом сезоне он принял участие в 34 матчах АПЛ, забил 22 гола и отдал 13 результативных передач.

Дополнительная информация:

https://www.skysports.com/

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