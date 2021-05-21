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Тилеманс признан лучшим игроком «Лестера» в сезоне 2020/2021

20:16
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Полузащитник Юри Тилеманс признан лучшим игроком «Лестера» в сезоне 2020/2021, сообщает пресс-служба клуба. Он занял первое место в голосовании игроков и болельщиков.

«Эта награда - отражение сезона. Она означает, что я хорошо выступил. Очень доволен, так что да - я действительно благодарен людям, голосующим за меня. Надеюсь, что помог им насладиться этим, даже несмотря на то, что сезон был очень странным, и на стадионах с нами не было болельщиков. Эта награда очень много значит для меня», - приводит слова Тилеманса официальный сайт клуба.

Тилеманс перешел в «Лестер» в октябре 2019 года на правах аренды из «Монако». В июле клуб подписал с ним контракт на четыре года.

В текущем сезоне 24-летний бельгиец провел 37 матчей в АПЛ, забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи.

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