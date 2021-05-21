Фернандиньо согласился остаться в «Манчестер Сити»
17:07
Защитник Фернандиньо согласился остаться в «Манчестер Сити» и заключил с клубом новый контракт еще на один год, сообщает The Times.
Стороны заключили новое соглашение в последние несколько недель, о чем вскоре должны объявить официально.
Тренерский штаб Хосепа Гвардьолы ценит 36-летнего бразильца и его лидерство в раздевалке. Фернандиньо стал новым капитаном «Сити» после ухода Давида Силвы год назад.
В текущем сезоне опытный бразилец провел в футболке «горожан» 34 поединка во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.
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