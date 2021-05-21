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Фернандиньо согласился остаться в «Манчестер Сити»

17:07
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Защитник Фернандиньо согласился остаться в «Манчестер Сити» и заключил с клубом новый контракт еще на один год, сообщает The Times.

Стороны заключили новое соглашение в последние несколько недель, о чем вскоре должны объявить официально.

Тренерский штаб Хосепа Гвардьолы ценит 36-летнего бразильца и его лидерство в раздевалке. Фернандиньо стал новым капитаном «Сити» после ухода Давида Силвы год назад.

В текущем сезоне опытный бразилец провел в футболке «горожан» 34 поединка во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.

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