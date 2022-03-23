Гари Невилл считает Почеттино лучшей кандидатурой на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед»

Бывший защитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл считает Маурисио Почеттино лучшим кандидатом на пост главного тренера «красных дьяволов».

«Лично я выбрал бы Почеттино, но тен Хаг — фаворит среди большинства болельщиков», — написал у себя в Twitter Невилл.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» провел собеседование с главным тренером «Аякса» Эриком тен Хагом. Имя Маурисио Почеттино, возглавляющего «ПСЖ», также фигурировало в СМИ среди претендентов на пост в «МЮ».