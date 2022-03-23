Два клуба АПЛ связывались с Погба

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может продолжить карьеру в одном из клубов английской премьер-лиги. Как сообщает Sky Sports, с окружением футболиста контактировало руководство двух клубов. О каких командах идет речь, не уточняется.

Сообщается, что Погба не против остаться в «МЮ», но предложения о продлении контракта от руководства клуба не поступало. Соглашение Погба с манкунианцами истекает в июне 2022 года.

В сезоне-2021/22 29-летний француз сыграл за «Манчестер Юнайтед» 23 матча во всех турнирах забил один гол и отдал девять результативных передач.