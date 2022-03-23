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Сегодня, 16:20

«Вест Хэм» готов продать Райса за 150 миллионов фунтов

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Деклан Райс.
Фото Getty Images

«Вест Хэм» готов рассмотреть вариант продажи полузащитника Деклана Райса. Но лондонский клуб требует за игрока 150 миллионов фунтов стерлингов, сообщает Sky Sports.

В случае оформления сделки этот трансфер станет рекордным в истории Англии. Нынешний рекорд был установлен прошедшим летом, когда «Манчестер Сити» купил у «Астон Виллы» за 100 миллионов фунтов Джека Грилиша.

Контракт 23-летнего Райса с «молотойбоцами» рассчитан до лета 2024 года. У клуба есть опция продления соглашения еще на один год.

В этом сезоне хавбек провел за «Вест Хэм» 38 матчей во всех турнирах. На его счету 4 гола и 4 голевые передачи.

ФК Вест Хэм Юнайтед
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3
 Челси 28 17 8 3 57-19 59
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 Арсенал 28 17 3 8 44-31 54
5
 Тоттенхэм 29 16 3 10 47-36 51
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 МЮ 29 14 8 7 48-40 50
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 Астон Вилла 29 11 3 15 41-40 36
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 Лестер 27 10 6 11 42-46 36
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 Саутгемптон 29 8 11 10 36-45 35
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 Кр. Пэлас 29 7 13 9 39-38 34
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14
 Ньюкасл 29 7 10 12 32-49 31
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 Брентфорд 30 8 6 16 33-47 30
16
 Лидс 30 7 8 15 34-67 29
17
 Эвертон 27 7 4 16 29-47 25
18
 Уотфорд 29 6 4 19 29-55 22
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 Бернли 27 3 12 12 22-38 21
20
 Норвич 29 4 5 20 18-63 17
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18.12 00:00
Астон Вилла – Бернли
 - : -
18.12 20:30
Лидс – Арсенал
 1 : 4
19.12 17:00
Вулверхэмптон – Челси
 0 : 0
19.12 17:15
Ньюкасл – Ман. Сити
 0 : 4
19.12 19:30
Тоттенхэм – Ливерпуль
 2 : 2
11.01 22:45
Саутгемптон – Брентфорд
 4 : 1
12.01 22:45
Вест Хэм – Норвич
 2 : 0
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МЮ – Брайтон
 2 : 0
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Уотфорд – Кр. Пэлас
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Эвертон – Лестер
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Ливерпуль

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Сон Хын Мин

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Тоттенхэм Хотспур

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Ливерпуль

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