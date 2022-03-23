«Вест Хэм» готов продать Райса за 150 миллионов фунтов

«Вест Хэм» готов рассмотреть вариант продажи полузащитника Деклана Райса. Но лондонский клуб требует за игрока 150 миллионов фунтов стерлингов, сообщает Sky Sports.

В случае оформления сделки этот трансфер станет рекордным в истории Англии. Нынешний рекорд был установлен прошедшим летом, когда «Манчестер Сити» купил у «Астон Виллы» за 100 миллионов фунтов Джека Грилиша.

Контракт 23-летнего Райса с «молотойбоцами» рассчитан до лета 2024 года. У клуба есть опция продления соглашения еще на один год.

В этом сезоне хавбек провел за «Вест Хэм» 38 матчей во всех турнирах. На его счету 4 гола и 4 голевые передачи.