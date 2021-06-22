Гари Невилл считает Кейна незаменимым игроком
10:58
Бывший защитник сборной Англии Гари Невилл рассказал о своем отношении к Гарри Кейну.
«Я уверен, что Кейн незаменим. Его нельзя так быстро заменить, это будет нелегко. Думаю, Кейн побьет все рекорды сборной Англии.
«Совместно с Российским футбольным союзом нам предстоит проанализировать, с чем связано неудачное выступление на чемпионате Европы. Важно сделать правильные выводы из ошибок и провести реформы, направленные на создание единой эффективной системы массового футбола, деятельности профессиональных лиг и института сборных команд», — цитирует бергом.
Вчера, понедельник, россияне в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы уступили команде Дании в Копенгагене со счетом 1:4 и не вышли в плей-офф турнира.
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