Гари Невилл считает Кейна незаменимым игроком

Бывший защитник сборной Англии Гари Невилл рассказал о своем отношении к Гарри Кейну.

«Я уверен, что Кейн незаменим. Его нельзя так быстро заменить, это будет нелегко. Думаю, Кейн побьет все рекорды сборной Англии.



«Совместно с Российским футбольным союзом нам предстоит проанализировать, с чем связано неудачное выступление на чемпионате Европы. Важно сделать правильные выводы из ошибок и провести реформы, направленные на создание единой эффективной системы массового футбола, деятельности профессиональных лиг и института сборных команд», — цитирует бергом.

Вчера, понедельник, россияне в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы уступили команде Дании в Копенгагене со счетом 1:4 и не вышли в плей-офф турнира.